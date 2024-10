POZZUOLI/ Addio a Roberto Mayer, titolare della storica rosticceria “da Roberto”

POZZUOLI – È scomparso all’età di 80 anni Roberto Mayer, proprietario della storica rosticceria “da Roberto” ad Arco Felice, che gestiva insieme al fratello Mario. Un’attività commerciale che per decenni è stata un punto di riferimento per giovani, adulti e famiglie sia ad Arco Felice che nel centro storico di Pozzuoli, dove per anni “da Roberto” ha attirato tanta gente in piazza della Repubblica. I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di domenica proprio ad Arco Felice, nella chiesa di San Luca.