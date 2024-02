Fuori uso il sito del Comune di Monte di Procida: in corso interventi di sicurezza informatica

MONTE DI PROCIDA – Fuori uso, da alcuni giorni, il sito istituzionale del Comune di Monte di Procida. Dall’Ente fanno sapere che il sito “è in manutenzione per urgenti interventi di sicurezza informatica”. Sul portale online si legge anche che “l”intero contenuto sarà ripristinato non appena possibile”. Il sito istituzionale del Comune montese è infatti utilizzabile solo in parte. Sul portale online, al momento, è possibile soltanto accedere alle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.