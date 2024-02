POZZUOLI/ Nella chiesa S.Artema di Monterusciello si celebra la 46° Giornata per la vita

POZZUOLI – “La Forza della vita ci sorprende” è il titolo del messaggio che il Consiglio Permanente della CEI affida per la 46° Giornata per la vita, che si celebrerà nella giornata del 4 febbraio 2024. Un momento di riflessione e di approfondimento che domenica si terrà alle 18 nella parrocchia S.Artema a Monterusciello. Il brano biblico che ha ispirato i vescovi nella loro riflessione per questa giornata è tratto dal Vangelo di Marco: “Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perde la sua vita? (Mc 8,36)”. I vescovi invitano i fedeli ad uscire dalla logica del guadagno per entrare in quella della gratuità: «Siamo chiamati a guardare all’altro non come a un problema, che necessita inevitabilmente di una soluzione, ma a metterci di fronte a lui come a un tramonto, godendo della sua bellezza e ringraziando Dio di poter partecipare a quell’incontro».