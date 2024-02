Covid, pochi anziani coperti dalla vaccinazione in Campania: solo l’1,3% nella fascia d’età 60-69 anni

NAPOLI – Vaccini Covid, la copertura degli anziani è bassa in Campania. Lo rivela il report nazionale della fondazione Gimbe, secondo cui si è protetto solo l’1,3% nella fascia d’età compresa tra i 60 e i 69 anni. I dati sono aggiornati al 15 gennaio 2024. La media italiana è più alta: 5,7%. La copertura vaccinale per la popolazione 70-79 anni è invece in Campania del 3,3%. Anche in questo caso i numeri sono più bassi della media nazionale, dove il dato si attesta all’11%. La copertura per gli over 80 anni è del 3,8% mentre il dato medio italiano del 14,4%.