Baby kit 2024: il Comune di Pozzuoli dà il benvenuto ai nuovi nati

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha aderito all’iniziativa “Kit di Benvenuto Nuovi Nati – Casa delle Coccole”. Questo progetto, già attivo da sette anni in oltre 70 comuni italiani grazie all’associazione “Jesurum Leoni Comunicazione”, rappresenta un gesto di calore e vicinanza alle famiglie in un momento tanto gioioso e speciale come la nascita di un bambino. L’omaggio consiste in un kit di prodotti per l’accudimento adatti ai primi mesi di vita. Il kit di benvenuto è infatti una collezione di prodotti utili e di alta qualità per il neonato, forniti grazie alla generosa collaborazione di diverse aziende. Insieme ai prodotti, le famiglie troveranno anche materiali informativi e buoni sconto. Il progetto è a costo zero per le amministrazioni comunali e, di conseguenza, per le famiglie. Questo è possibile grazie al sostegno delle aziende partner che, tramite l’associazione Jesurum Leoni Comunicazione, non solo forniscono i prodotti ma contribuiscono anche alle spese di realizzazione e distribuzione dei kit.

COME RICEVERE IL KIT – Il Comune di Pozzuoli fa sapere che dopo la nascita del piccolo, le famiglie riceveranno una lettera dall’Ente con tutte le informazioni su come ordinare il kit. Grazie al supporto di Amazon, il kit verrà consegnato direttamente a casa, in maniera del tutto gratuita. Questa iniziativa non è solo un gesto di benvenuto, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore e sostegno per la nostra comunità.