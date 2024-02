CALCIO/ Puteolana, esonerato De Michele. Per il nuovo allenatore spunta il nome di Turco

POZZUOLI – Dopo meno di 48 ore dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Sarnese, la Puteolana ha esonerato l’allenatore Ivan De Michele. Questa mattina, con una nota la società ha fatto sapere «alla tifoseria ed agli organi di stampa che mister Ivan De Michele è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia l’allenatore per quanto fatto e gli augura le migliori fortune professionali.» I motivi dell’esonero sono ovviamente legati ai risultati: -16 punti dal primo posto in campionato e la sconfitta nella finalissima.

I NOMI – Dopo la notizia è iniziato il toto allenatore: tra i possibili papabili è spuntato il nome di Carmine Turco, ex proprio della Sarnese e in passato tecnico dell’Agropoli, squadra con la quale ha vinto un campionato. La scelta della nuova guida dei granata, comunque, dovrebbe arrivare entro stasera.