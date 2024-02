Differenziata, nuovo calendario a Pozzuoli: la De Vizia in giro per la città con volantini e brochure

POZZUOLI – Differenziata a Pozzuoli, a partire da lunedì è cambiato il calendario di raccolta per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti. E l’azienda De Vizia Transfer, ai fini di rendere la città sempre più pulita, ha messo in campo un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio. Nel corso delle ultime ore è stata avviata, infatti, una campagna informativa all’interno dei centri di raccolta e presso la sede della società in via Campana. Inoltre sono stati consegnati volantini e brochure ai cittadini e ai commercianti. Il materiale informativo è stato distribuito nel centro storico; da piazza Annunziata ai semafori di via Domiziana e nella zona alta di Pozzuoli, area Solfatara.

IL NUOVO CALENDARIO – Sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali ci sono novità sul fronte della raccolta differenziata. In quelle domestiche e commerciali il ritiro del rifiuto multimateriale slitterà di un giorno passando dal giovedì al venerdì, mentre solo per quelle commerciali il ritiro della carta sarà anticipato dal venerdì al giovedì e quello del vetro sarà posticipato dal giovedì al venerdì.