CALCIO/ Confermata l’indiscrezione di Cronaca Flegrea: il nuovo allenatore della Puteolana è Carmine Turco

POZZUOLI – Il nuovo allenatore della Puteolana è Carmine Turco. Come annunciato dal nostro giornale questa mattina in anteprima, nei minuti successivi l’esonero di De Michele, la società di Di Costanzo ha trovato l’accordo con l’ex Angri e Sarnese.



IL CURRICULUM – In particolare Turco lo scorso anno ha diretto l’Agropoli, portando il club ai playoff del campionato di Eccellenza. Fautore della promozione dell’Angri nel campionato 2021/22, mister Turco ha diretto oggi la prima seduta di allenamento dei Diavoli Rossi. In passato ha guidato, tra Eccellenza e Serie D, le panchine di Bellizzi, Bertoni, Battipagliese, Faiano, Mons Taurus, Ariano, Gelbison, Poseidon e Agropoli.