POZZUOLI – Caos all’esterno dell’ufficio postale di Monterusciello. Decine di persone attendono il proprio turno in attesa di prelevare la pensione. Nessun rispetto delle norme anti-contagio; nessuna distanza di sicurezza rispettata dai cittadini per scongiurare la diffusione del Covid-19. E, come da copione, non son mancate aspre critiche e disagi.