POZZUOLI – Coronavirus, un altro caso positivo a Pozzuoli. A darne notizia pochi minuti fa è stato il sindaco Vincenzo Figliolia. In totale sono 22 i casi registrati nella città flegrea, di cui 16 attualmente contagiati. «Di queste persone solo due sono ospedalizzate. Gli altri sono in isolamento domiciliare, dove stanno ricevendo tutte le cure dei sanitari, secondo protocollo. Bisogna attenersi senza alcuna eccezione a tutte le disposizioni messe in campo», è il monito del primo cittadino.