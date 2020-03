QUARTO – Non si registra alcun problema all’esterno degli uffici postali di Quarto, dove è stato predisposto un sistema organizzativo per evitare assembramenti in queste giornate destinate al prelievo delle pensioni. Le persone sono distanti almeno un meno l’una dall’altra in attesa del proprio turno. Ad affiancare il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia municipale ci sono anche gli uomini dell’A.N.T.A e dell’A.N.G.E.

