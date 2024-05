Forti scosse di terremoto a Pozzuoli, gente in strada

POZZUOLI – Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare la città di Pozzuoli a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Secondo una prima rilevazione la magnitudo della scossa più energetica è pari a 4.4 ed è stata registrata alle 20:10 con epicentro in zona Vulcano Solfatara alla profondità di 2.6 km. Il primo evento si è verificato invece alle 19:51 in zona via Cupa Cigliano alla profondità di 2.8 km e ha presentato una magnitudo pari a 3.5. Tanta la gente scesa in strada. Il terremoto è stato avvertito in più parti della città, ma anche nei comuni limitrofi e nel centro di Napoli. Il dato della magnitudo 4.4, rappresenta l’evento più intenso dall’inizio dello sciame sismico legato al bradisismo.

LA PAURA – Le due scosse sono state avvertite in tutta la città di Pozzuoli ma anche nei comuni limitrofi di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Napoli e perfino a Marano, Calvizzano e nell’area nord dell’hinterland napoletano. Gente in strada anche nei quartieri di Monterusciello, Toiano e Licola dove solitamente le scosse non vengono avvertite in maniera forte.