POZZUOLI – In questi minuti il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha convocato il COC (Centro operativo comunale) per coordinare le attività di monitoraggio e di verifica del territorio in seguito alle due forti scosse di terremoto che si sono registrate questa sera. Avviati i controlli in strada da parte dei tecnici e dei volontari della Protezione Civile.