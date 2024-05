POZZUOLI – Piovono calcinacci in città in seguito alle due forti scosse di terremoto registrate questa sera. Sono in corso i sopralluoghi dei tecnici e dei vigili del fuoco. Non si segnalano per il momento gravi danni. La scossa, più lunga e decisamente più forte, secondo le prime stime dell’Ingv, è stata di magnitudo 4.4. Proseguono intanto le verifiche sulla staticità degli edifici.