POZZUOLI/ Dopo la prima scossa frana al Monte Barbaro

POZZUOLI – Dopo la prima scossa sul versante del Monte Barbaro che affaccia sulla tangenziale di Napoli si è registrata una frana che ha interessato una piccola porzione del costone. Detriti, accompagnati da una nube bianca, sono venuti giù senza provocare fortunatamente danni. La frana è avvenuta davanti ai residenti della zona che nel frattempo erano scesi in strada dopo la scossa di magnitudo Md=3.5 ± 0.3 che ha avuto come epicentro zona Via Cupa Cigliano, proprio a poche centinaia di metri dal Monte Barbaro.