Tremano i Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida

POZZUOLI – Scuole chiuse domani a Pozzuoli, Bacoli, Quarto e a Monte di Procida. Poco fa l’annuncio dei sindaci e del commissario straordinario alla guida del più piccolo comune dei Campi Flegrei. Alla sala operativa dei vigili del fuoco stanno arrivando segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni, intonaci esterni o piastrelle cadute in casa nelle zone prossime all’epicentro dei terremoti. Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio. La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è quella di maggiore intensità degli ultimi quaranta anni, la più forte mai registrata con la ripresa del fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei.