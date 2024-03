Forte scossa a Pozzuoli, magnitudo 3.4 fa tremare tutta la città. Avvertita anche nei comuni vicini

POZZUOLI – Una forte scossa questa mattina ha fatto tremare l’intera città di Pozzuoli e i vicini comuni dell’area flegrea. L’evento sismico è stato di magnitudo 3.4 ± 0,3 ed è stato localizzato sul lungomare di Via Napoli tra Pozzuoli e Bagnoli (altezza stazione Dazio) e si è prodotto alle 10.01, ora locale, alla profondità di 2,94 km. La scossa è stata avvertita anche a Bacoli, Quarto e nelle frazioni di Bagnoli, Pianura e Fuorigrotta. Non si registrano danni e in questi minuti la Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno avviato controlli in tutta la città.