Mille persone a Quarto per l’ultimo saluto al giovane arbitro Fabio Buoninsegni

QUARTO – Mille persone oggi hanno dato l’ultimo saluto a Fabio Buoninsegni, il 22enne arbitro di Quarto, morto in un incidente stradale la scorsa settimana mentre rientrava a casa da una gara arbitrata. I funerali si sono tenuti in una gremitissima parrocchia di “Gesù Divino Amore”. Per l’occasione nella città di Quarto è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco Antonio Sabino. Nelle stesse ore i commercianti hanno abbassato le saracinesche.

IL CORDOGLIO – Grande il cordoglio per la tragica scomparsa con i present che si sono stretti attorno all’immane dolore dei genitori di Fabio Buoninsegni. Presente anche la delegazione degli arbitri guidata dal presidente dell’Associazione Italiana arbitri, Carlo Pacifici, dal suo vice Alberto Zaroli e da Fabio Maresca, presidente della sezione Aia di Napoli in cui Buoninsegni era iscritto. Presente anche l’arbitro internazionale Marco Guida e vari presidenti di sezione arbitrali: Affinito, Zappi e Ciampi insieme a Carmine Zigarelli, presidente del comitato regionale campano.