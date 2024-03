Forte scossa a Pozzuoli, il sindaco rassicura «Nessun danno né criticità. Forte sinergia tra istituzioni»

POZZUOLI – «La scossa di questa mattina rientra nella normale attività di questa fase del bradisismo. L’epicentro è stato proprio al confine con il Comune di Napoli e siamo costantemente in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, che al momento non segnala evoluzioni significative del bradisismo. Non abbiamo avuto segnalazioni di danni o di particolari problemi. Nel frattempo grazie alla Legge sui Campi Flegrei, continuiamo a lavorare in sinergia con la Protezione Civile, la Regione Campania, l’Osservatorio e gli altri Comuni della zona per mitigare i rischi e continuare a convivere con il bradisismo con la giusta attenzione ma con la dovuta tranquillità». Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la scossa di magnitudo 3.4 registrata questa mattina a via Napoli, nei pressi del Dazio.