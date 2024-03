Manzoni diserta convegno a Bacoli, strappo totale con Josi «Si allea con il Pd solo quando gli conviene»

BACOLI – Un normale convegno elettorale per sigillare una sorta di alleanza tra i vertici del Pd e il sindaco uscente e ricandidato Josi Della Ragione. E invece la banale tavola rotonda conferma la clamorosa rottura tra Gigi Manzoni e il sindaco di Bacoli. Non c’entra nulla la forte scossa del mattino, già da qualche giorno Manzoni aveva avvisato Mario Casillo, Loredana Raia, Lello Topo e Antonio Sabino che a quel tavolo, con Della ragione, non si sarebbe seduto. Né ora né mai più. Lo strappo è servito.

L’ASSENZA ANNUNCIATA – Manzoni non intende perdonare Della Ragione per quello che ritiene l’ennesimo sgarbo istituzionale nei suoi confronti. Da qui la spaccatura che neppure Lello Topo, il super-candidato alle Europee del gruppo che vede in Mario Casillo il leader è stato capace di ricucire. E non è detto che una parte del Pd napoletano possa aver benedetto la posizione ferma e irritata di Manzoni. Una rottura che non aiuta i Campi Flegrei in questa fase delicata. Della Ragione, a dire il vero, ha tentato più volte di riavvicinarsi a Manzoni ma stavolta il sindaco di Pozzuoli ha detto di no. Da qui la sua assenza ai fondi di Baia, dove c’erano anche Massimiliano Manfredi, il sindaco di Quarto Antonio Sabino e altri rappresentanti politici locali.

LA FINE DEL RAPPORTO – Un rapporto tra Josi e Gigi che si è lacerato prima umanamente e poi istituzionalmente. Troppe fughe in avanti, atteggiamenti da “prima donna” da parte di Josi che in più occasioni hanno messo in imbarazzo i colleghi e che hanno portato alla rottura definitiva dei rapporti con Gigi Manzoni. Una lunga serie di episodi, a partire dai post su Facebook fino agli incontri istituzionali. Manzoni è imbufalito, ai vertici del Pd ha fatto notare anche il comportamento assunto nei confronti dei Dem «Si allea con il Pd solo quando gli conviene, a Torre del Greco è andato contro, a Quarto si è alleato perché sapeva che Sabino vinceva. -ha detto Manzoni ai riferimenti regionali del partito – Non prende mai una posizione chiara. Così non va bene, non è un atteggiamento leale e responsabile. Con me ha chiuso».