BACOLI – Attimi di paura ieri sera in un condominio a Bacoli dove tre ladri sono stati sorpresi dai proprietari nella loro abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 21,30. Il furto non è riuscito in quanto i ladri sono stati messi in fuga dalle urla delle vittime che si sono trovati in casa i tre malviventi incappucciati. La fuga è avvenuta attraverso l’apertura di un varco della recinzione che divide il condominio del parco Sereno con una vicina proprietà privata.