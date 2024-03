CALCIO/ Alvino-Grezio gol: la Puteolana batte l’Albanova

POZZUOLI – Vince la Puteolana 1902 nella sfida contro l’Albanova, risultato finale di 2-0 allo stadio Domenico Conte di Arco felice. Nel primo tempo si faticano a creare azioni da gol, con i Diavoli rossi che sono attivi soprattutto dal lato sinistro, dove agisce Laringe. Diversi i cross in mezzo che non sortiscono però l’effetto sperato. Dall’altra parte invece una conclusione di Granato impensierisce Russo. Sul finale di frazione la svolta, cross di Laringe dalla sinistra e tiro a volo di Alvino che spacca la porta e fa 1-0. Nella ripresa Puteolana che parte forte e colpisce una traversa con un bolide di Guglielmo. Attaccano con convinzione i Diavoli Rossi che sfiorano in più circostanze in raddoppio, che arriva puntuale con Grezio di testa. Gara chiusa e poc’altro da segnalare, da una parte e dall’altra.

Puteolana: Russo, Calone, Severino, Amelio, Puzone (85′ Rosolino), Guglielmo, Vitale, Llama (62′ Cigliano), Laringe (74′ Palumbo), Alvino (79′ Cappa), Grezio (66′ Prisco). All.: Turco

Albanova: Furlan, Percope, Tranchino (77′ Scorza), Falco, Prendes, Solpietro, Stallone (56′ Infimo), Guatieri (84′ Sarnelli), Sorriso, De Rosa, Granato (50′ Labriola). All.: Campana

Marcatori: 45′ Alvino, 62′ Grezio

Ammonizioni: Vitale – Sorriso, Falco, Tranchino