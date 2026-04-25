Follia a Bacoli: due sedicenni accoltellati in spiaggia da un coetaneo

BACOLI – Festa del 25 aprile da incubo a Bacoli dove due 16enni sono stati accoltellati da un loro coetaneo. E’ successo in località Marina Grande, nel tratto di costa meglio conosciuto come “da Garibaldi”. Proprio qui, nelle cucine di un ristorante, uno dei feriti si è rifugiato per sottrarsi alle coltellate. Al centro della lite ci sarebbe una ragazzina contesa, una forte gelosia poi sfociata in violenza. I feriti sono due cugini di Pozzuoli, soccorsi dai sanitari del 118 e poi trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Uno è stato ferito sotto l’ascella da una coltellata che gli ha provocato un profondo buco, l’altro ha riportato ferite da arma da taglio alle braccia e la tumefazione di un occhio provocata dai pugni che lo hanno colpito al volto. Le loro condizioni non sono ritenute preoccupanti.

LE VIOLENZE – Dopo l’aggressione il giovane armato di coltello sarebbe stato messo in fuga da un residente del posto che avrebbe anche tentato di disarmarlo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni a dare manforte all’aggressore ci sarebbe stato un amico, con il quale avrebbe raggiunto le vittime che erano in compagnia di altri amici. Dalle parole e le minacce in poco tempo si è passati ai fatti. Poi la rissa, avvenuta davanti a decine di testimoni. Così come le coltellate, che fortunatamente non hanno colpito in profondità. A dare l’allarme è stato il titolare del ristorante dove uno dei sedicenni si è rifugiato. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. In serata i militari hanno acquisito le testimonianze dei due feriti, chiudendo il cerchio intorno all’aggressore: si tratta di un 17enne residente a Bacoli, conosciuto da entrambe le vittime. Il giovane è stato denunciato a piede libero.