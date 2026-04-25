Mister Conte festeggia il 25 aprile al Misterò Exlusive Beach

MONTE DI PROCIDA – Sole, mare e una cucina esclusiva. Mister Conte ha scelto lo splendido scenario del Misterò Exlusive Beach per trascorrere la Festa della Liberazione. Dopo la roboante vittoria in casa contro la Cremonese, il tecnico degli azzurri ha fatto tappa a Monte di Procida per una giornata di relax. Antipasti di mare e una grigliata di crostacei hanno accompagnato il pranzo servito in riva al mare, sui caratteristici lettoni dove Conte e la moglie Elisabetta hanno goduto del sole di una splendida giornata primaverile. Alla fine della giornata foto di rito con Francesco ed Enrico, con sullo sfondo l’isola di Procida.