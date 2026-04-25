Controlli della Polizia a Pozzuoli: fermate 126 persone

POZZUOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 126 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllato 82 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 7 violazioni del Codice della Strada e ritirato 2 carte di circolazione. Infine, sono state controllate 8 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.