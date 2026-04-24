POZZUOLI/ Ubriaco alla guida di una moto tenta di aggredire i carabinieri: arrestato

POZZUOLI – Un motociclista ha tentato di aggredire i carabinieri che poco prima l’avevano fermato per un controllo. È successo nella notte in via Fasano, nei pressi del tunnel Tangenziale-Porto di Pozzuoli. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, era in sella alla moto insieme alla moglie quando è stato fermato dai militari del reparto radiomobile, insospettiti dal modo in cui guidava il mezzo a due ruote. Una volta fermato, si è rifiutato di essere sottoposto all’alcol test. Momenti di tensione durante i quali l’uomo – napoletano con piccoli precedenti penali – ha tentato di colpire i carabinieri prima di essere bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.