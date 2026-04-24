POZZUOLI/ Senz’acqua a Monterusciello: 80 residenti protestano davanti alla caserma dei carabinieri

POZZUOLI – Restano senz’acqua e protestano davanti alla caserma dei carabinieri. È successo ieri sera a Monterusciello dove un gruppo composto da circa 80 residenti si è radunato davanti all’edificio di via Salvatore Di Giacomo per chiedere “aiuto” ai militari. Slogan sono stati intonati contro l’amministrazione cominale di Pozzuoli. Da quanto ricostruito, però, l’interruzione della fornitura idrica sarebbe avvenuta a causa di una morosità pregressa da parte dei condomini delle case popolari.