Pozzuoli 2050: giornata di incontri e convegni per il nuovo PUC

POZZUOLI – Mercoledì 10 giugno, a partire dalle 9 del mattino, al Rione Terra a Pozzuoli, è in programma una giornata di tavole rotonde per la presentazione e l’illustrazione del Piano Urbanistico Comunale della città di Pozzuoli al termine del periodo in cui sono state possibili presentare le osservazioni al Puc. Una svolta storica per l’intea area flegrea, con il Puc “Pozzuoli 2050” che guarda allo sviluppo del territorio nell’ambito di una convivenza consapevole con il bradisismo. L’evento arriva al termine di una serie di incontri che il Comune ha svolto in vari punti della città, proprio per raccogliere le osservazioni dei cittadini e delle associazioni in merito al Puc. Da Licola a Monterusciello, dalla linea di costa alle zone industriali e commerciali, dalla valorizzazione dei beni monumentali e quelli archeologici, da risorsa mare a quella della natura. La giornata avrà inizio alle ore 9 con i saluti del sindaco Luigi Manzoni. Moderati da Nunzia Marciano, sono annunciati gli interventi di Vittorio Gloria, assessore all’urbanistica, Domenico Pennacchio, presidente consiglio comunale, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Diego Nicola D’Alterio sindaco Giugliano, Antonio Sabino sindaco di Quarto, Josi Della Ragione sindaco di Bacoli, Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, Antonio Savarese, presidente dell’Acen.

GLI INTERVENTI – Nella seconda parte della mattinata, un convegno coordinato da Renata Lopez, Rup del Puc Pozzuoli 2050 dal titolo: “Il Puc nel contesto territoriale e paesaggistico regionale” che vede la partecipazione di Paolo Tozzi, presidente della commissione consiliare “Urbanistica”, Antonio Di Gennaro agronomo e consulente degli aspetti paesaggistici e agronomici; Romeo Gentile, dirigente direzione generale governo del territorio Regione Campania, Andrea Nastri, Dirigente Uos Pianificazione paesaggistica Regione Campania, Pasquale Gaudino, dirigente urbanistica Città Metropolitana; Vera Corbelli, Segretario generale autorità di Bacino distrettuale dell’appenino meridionale; Marco De Napoli, funzionario Sabap per la tutela paesaggistica architettonica,; Lorenzo Capobianco, presidente Ordine degli Architetti, Andrea Prota presidente Ordine degli Ingegneri. I lavori riprenderanno alle ore 17, con i saluti del direttore del Mattino Vincenzo di Vincenzo, e gli interventi del sindaco Luigi Manzoni, Agostino Di Lorenzo, dirigente direzione 5 e progettista de, Puc, Francesco Domenico Mocci, coordinatore scientifico Puc; Antonio di Gennaro, consulente per lo studio agronomico del Puc; Angelo Lancelotti presidente Ance Campania. Le conclusione sono affidate a Vincenzo Cuomo assessore al governo del Territorio della Regione Campania. Al termine la presentazione degli atti del convegno “Pozzuoli 2050” a cura di Agostino Di Lorenzo.