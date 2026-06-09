Movida, controlli interforze a Pozzuoli: 48enne fermato per molestie nei bar, denunciate tre persone

POZZUOLI – Ancora controlli interforze a Pozzuoli per arginare il fenomeno della “Movida selvaggia”. In strada agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale nello scorso week end hanno identificato 76 persone, di cui 18 con pregiudizi di polizia, controllato 25 veicoli ed emesso 7 contravvenzioni al codice della strada. Tre le persone denunciate: si tratta di A.D.A., 46 anni di Marano, parcheggiatore abusivo già noto alle forze dell’ordine e destinatario di numerosi provvedimenti di allontanamento; L.M. 35 anni, pluripregiudicato, deferito all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente reiterata; ed E.A., 48 anni, che dopo aver molestato diversi bar del centro, veniva individuato e denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni delle generalità e ubriachezza molesta.