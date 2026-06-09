POZZUOLI/ Alessia Esposito è la nuova Miss Campi Flegrei 2026 – LE FOTO

POZZUOLI – Alessia Esposito è la nuova Miss Campi Flegrei 2026. Diciannove anni, napoletana iscritta all’Università di Lettere e Filosofia, è stata incoronata reginetta ieri sera nella splendida cornice di Piazza Antonio De Curtis a Monterusciello, location per l’atto finale della tredicesima edizione di Miss Campi Flegrei, concorso di bellezza ideato e organizzato da Alberto Spina di “Seratissime Eventi Agency”. Alessia ha saputo stregare la giuria non solo con la sua indiscutibile bellezza, ma anche con la sua eleganza e determinazione, spuntandola sulle altre 47 concorrenti provenienti da tutta la regione. Sul secondo gradino del podio è salita Marta Di Pietro, terza Sara Polise. Sul palco durante la serata sono saliti il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Pennacchio che hanno espresso il loro “plauso e compiacimento per un evento che valorizza i giovani e i Campi Flegrei”.

LE MISS – “È per me motivo di profonda soddisfazione portare avanti questo progetto da ben tredici edizioni. – afferma l’organizzatore Alberto Spina – Vederlo crescere anno dopo anno è un orgoglio immenso. Il nostro obiettivo è duplice e non è mai cambiato nel tempo: da un lato vogliamo valorizzare la bellezza, il talento e le aspirazioni di queste splendide ragazze, offrendo loro una vetrina importante; dall’altro, vogliamo accendere i riflettori sulla meraviglia e sull’immensa ricchezza culturale del nostro territorio flegreo.” La serata è stata presentata dalla conduttrice Susy Fiorillo. Tredici in totale le fasce assegnate: Miss Eleganza ad Anna Marcello, Miss Fashion a Maria Laura Arciprete, Miss Fotogenia a Mia Della Ragione, Miss In Gambissima a Ylenia Monetti, Miss Portamento a Maria Francesca Setola, Miss Seratissime Eventi Agency a Sara Baiano, Miss Sex Appeal a Sabrina Somma, Miss Social ad Antonia Tallarino, Miss Sorriso ad Alessia Mancuso e Miss Stile a Flavia Merone.

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