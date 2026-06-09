POZZUOLI/ Estorsione con la “tecnica dello sfinimento”: tre persone fermate nel centro storico

POZZUOLI – Tentavano di estorcere soldi con la “tecnica dello sfinimento”. I tre seguivano la vittima in strada, alternandosi nelle richieste di denaro che diventavano sempre più insistenti fino a non lasciare scelta: o pagavi o rischiavi l’aggressione. Una scena che ieri non è passata inosservata ad alcuni poliziotti in borghese, insospettiti dall’atteggiamento di due donne e un uomo (sulla cinquantina di anni) di etnia rom intenti ad avvicinare passanti nel centro storico di Pozzuoli. Dopo averli seguiti, gli agenti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – li hanno bloccati proprio mentre stavano estorcendo soldi a una donna. I tre – che vivono in un campo rom tra Salerno e Pagani – sono stati condotti in commissariato e denunciati. Durante i controlli è emerso che oltre ad essere tutti pluripregiudicati sono destinatati di una lunga serie di misure di prevenzione. Nei loro confronti è stato applicato il Dacur con allontanamento di 48 ore da Pozzuoli. Sequestrata l’auto con la quale erano giunti in città.