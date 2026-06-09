A Pozzuoli l’ultimo saluto a Riccardo Autieri, vittima di un tragico incidente stradale

POZZUOLI – Saranno celebrati domani – mercoledì 10 giugno alle ore 16 – i funerali di Riccardo Autieri, l’ingegnere di Pozzuoli morto in un tragico incidente stradale lungo la Tangenziale di Napoli. L’ultimo saluto avverrà nella chiesa di San Luca e Santi Eutiche ed Acuzio dove sarà officiata la funzione religiosa. Sessantasei anni, puteolano, uomo e professionista molto stimato in città, la scomparsa di Autieri ha lasciato sconcerto nell’intera comunità flegrea che si è stretta intorno all’immane dolore che ha colpito la moglie, i figli e i familiari tutti.

IL RICORDO – Centinaia i messaggi di cordoglio che in questi giorni hanno raggiunto la famiglia, tra questi quello struggente dei colleghi dell’azienda per la quale lavorava e di cui era socio. “Un fraterno amico ci ha lasciati improvvisamente. Ci sono voluti dei giorni per cercare di accettare quanto accaduto e per provare a dare un senso a tutto ciò difficile, impossibile. La perdita dell’Ingegner Riccardo Autieri colpisce al cuore lo studio Gnosis Progetti, che oggi piange un socio stimato, un grande professionista, uomo dedito al lavoro ed alla famiglia, di una galanteria di altri tempi. Il vuoto che Riccardo lascia nel lavoro e nei nostri cuori è incolmabile, testimonianza del cammino umano e professionale percorso insieme per così tanti anni. In questo momento di profondo sconforto, tutta la comunità dello studio si stringe attorno al nostro caro Guido, a Patrizia, Lorenzo ed Andrea. Porteremo sempre con noi il ricordo del tuo sorriso. Ci mancherai Ric.”