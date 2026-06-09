Taekwondo, Stefano Junior La Ragione si laurea vicecampione italiano

ROMA – L’8 giugno 2026, nella cornice del Foro Italico, all’interno dell’Arena del World Taekwondo Grand Prix, l’atleta Stefano Junior La Ragione, cintura nera 3° Dan, ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato Italiano Senior 2026 dopo aver disputato cinque incontri con determinazione e grande impegno. Questo risultato è il frutto del lavoro svolto insieme al Team D’Alise, guidato dal maestro Mario D’Alise, che con professionalità, esperienza e dedizione continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei suoi atleti. Un ringraziamento speciale va a lui per il supporto e gli insegnamenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. “Un grazie speciale ai miei sponsor, che rendono possibile il mio percorso sportivo: il Ristorante Da Bobò, sempre presente e pronto a supportarmi con entusiasmo e passione in ogni competizione, e Mentalità Vichinga, realtà dinamica e motivante diretta dal coach Michele Narciso, che offre supporto, preparazione e fiducia costanti.” ha detto il vicecampione italiano Stefano Junior La Ragione.