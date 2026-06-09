BACOLI/ Al Parco Cerillo la rassegna letteraria “Risonanze Flegree”

BACOLI – Nel mese di giugno prosegue la programmazione della rassegna letteraria dal titolo “Risonanze Flegree – Quando parliamo d’amore al parco”. Al Parco Cerillo, venerdì 12 giugno, alle ore 19:00, è la volta di Sabrina Uccello, giornalista e autrice del suo secondo libro, “Dopo il Caffé” (Graus editore). E’ la storia di Ivan e Marcello che si ritrovano ogni mattina, da trent’anni, nello stesso angolo di strada. Tra confidenze e osservazioni sul mondo, i due si confrontano con il peso del passato, la memoria e la perdita. Un giorno incontrano Deva, una giovane donna malinconica che sembra portare dentro sé i segni di un amore finito e mai dimenticato. Un intenso romanzo incentrato sul valore delle abitudini e sull’importanza degli incontri. Due storici amici, davanti al loro consueto caffè quotidiano, incrociano la vita e la malinconia di una giovane donna, scoprendo nuove e inaspettate prospettive esistenziali. Sabrina Uccello firma un racconto introspettivo che, in forma epistolare, traccia il percorso emotivo dei personaggi in modo autentico e intenso. Con l’autrice dialogano Carmen Perrotta e Mauro Cucco.