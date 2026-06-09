Minacce al sindaco, la commissione anti camorra incontra il sindaco di Quarto

QUARTO – «Oggi con la commissione Antimafia della Regione Campania abbiamo portato la nostra solidarietà al sindaco di Quarto Antonio Sabino oggetto di ignobili minacce qualche giorno fa per aver abbattuto una struttura un tempo in mano al clan. Con lui abbiamo visitato quell’area, ci ha detto che sorgerà un complesso sportivo dove si creerà socialità ed inclusione per la sua comunità. Credo che questa sia la risposta migliore che si potesse dare alla criminalità. Come commissione saremo al suo fianco in questa battaglia di legalità accompagnandolo sul piano istituzionale passo dopo passo». Lo dichiara il presidente della commissione Antimafia della Regione Vincenzo Santangelo a margine della visita istituzionale di oggi a Quarto.