Cani feriti e morti trovati in un terreno: denunciato un 53enne

SAN VITALIANO – I Carabinieri della Stazione di San Vitaliano e personale veterinario dell’ASL Na3 Sud si sono presentati ieri in un terreno di Traversa Torre dell’Olmo. Quello che hanno trovato era difficile da guardare. Sei cani, nessuno in condizioni igienico-sanitarie accettabili. Tre cuccioli, uno con una zampa amputata e ancora infetta. Uno libero e la carcassa di un altro. Due cani di grossa taglia rinchiusi in un box di pochi metri quadri. Niente acqua, nessuna cura, nessuna attenzione degna di questo nome. Gli animali sono stati sequestrati e affidati a una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure che non hanno mai avuto. Per quanto accertato è stato denunciato un 53enne del posto e proprietario del terreno. Risponderà di maltrattamento di animali.