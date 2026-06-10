Sgominata banda delle truffe a Quarto, il plauso del sindaco

QUARTO – Scoperta centrale delle frodi, call center per rastrellare denaro dai conti correnti di anziani. Quattro arresti dei carabinieri, il sindaco Antonio Sabino si complimenta con la Tenenza di Quarto «A nome dell’Amministrazione comunale di Quarto ringrazio l’Arma dei carabinieri e complimento con la Tenenza dei Carabinieri di Quarto per la brillante operazione che ha consentito di smantellare una presunta organizzazione criminale che truffava in tutta Italia centinaia di ignari cittadini – dice il sindaco di Quarto, Antonio Sabino che ha espresso telefonicamente al comandante Giuseppe Murgia della Tenenza di Quarto il suo compiacimento – Da quanto emerge, le vittime di queste truffe online sono soprattutto anziani. Circostanza, quest’ultima, che indigna ancora di più. Una inchiesta che si starebbe allargando in tutta Italia e per questo motivo, invitiamo non solo i nostri concittadini ma chiunque sia stato raggirato da questa organizzazione a fare subito denuncia ai carabinieri».