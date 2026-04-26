POZZUOLI/ Incidente nella notte: tre auto coinvolte

POZZUOLI – Incidente nella notte ad Arco Felice, in via Domitiana nei pressi del centro commerciale San Domenico. Sono tre le auto coinvolte: un’Audi Q3, una Fiat Panda e una Fiat 600. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. I tre conducenti sono stati sottoposti agli esami tossicologici. Durante i rilievi è stato chiuso il tratto di strada.