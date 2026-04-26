CALCIO/ Rodriguez-gol: la Puteolana chiude il campionato con un pareggio

RECALE (CE) – Nel campionato di Eccellenza si è conclusa la stagione regolare ed è ora di tirare le somme. La Puteolana chiude il suo campionato con il pari in rimonta al “Trotta” di Recale contro il Castel Volturno, che sarà ancora impegnato nel playout. Più occasioni nel primo tempo, ma le reti arrivano nella ripresa: Rodriguez risponde a Iasevoli per un pareggio che consegna alla cronaca esattamente le aspettative che il patron Capuano aveva esternato alla piazza puteolana al suo arrivo. “Il nostro obiettivo è di concludere nella parte medio-alta della classifica” aveva dichiarato Capuano durante la presentazione della nuova società. Detto, fatto: i granata chiudono all’ottavo posto su 18 squadre, con periodi critici, ma anche con il raggiungimento di una finale di Coppa Italia Regionale che grida ancora vendetta, dopo il verdetto amaro dei rigori.

LA PARTITA – La Puteolana arriva già matematicamente salva alla sfida con il Castel Volturno. Un’occasione, dunque, per testare anche alcuni giovani della rosa granata: uno su tutti, l’esordio del portierino classe 2009 Marco Napolitano, che si disimpegna in un’ottima prova, per poi dare spazio a gara in corso agli innesti dei 2007 Trotta e Capasso e dei 2008 Cavaliere e Pullo. I ritmi in avvio di gara sono blandi e le prime occasioni arrivano da palle inattive. Al 28′ Acampora scodella un pallone teso all’altezza del primo palo, che Mirante tenta di girare sul secondo, senza però trovarlo, e al 34′ lo stesso centrocampista, incaricato di battere corner e punizioni, pesca Battaglia oltre la linea difensiva, ma il difensore sbaglia il controllo da buona posizione. Al 40′ Giaquinto beneficia di un rimpallo in area di rigore ospite e calcia forte sotto la traversa, ma Napolitano è reattivo e smanaccia in angolo. Prima del riposo, c’è spazio per un’invenzione di Ferrara per il solito inserimento a fari spenti di Capuano sulla sinistra, ma Del Prete è bravo in uscita bassa e blocca l’appoggio verso Rodriguez, che sarebbe stato tutto solo in area piccola. Nella ripresa parte meglio il Castel Volturno, che si fa vedere dopo sette minuti in contropiede con Iasevoli, ma Napolitano è ancora bravo a chiudergli il primo palo. Dopo alcuni interventi precisi anche in uscita, il giovane portiere flegreo non può nulla al 62′, quando Iasevoli gira perfettamente di testa un preciso cross di Tomolillo per il vantaggio dei padroni di casa. Paradiso prova anche a raddoppiare al 70′ con un inserimento dalla destra, ma colpisce solo l’esterno della rete. L’ultimo guizzo è quindi quello della Puteolana: all’82’ Rodriguez è lesto a sfruttare un’indecisione difensiva avversaria, si impossessa della sfera in area di rigore e deposita a porta vuota il gol del definitivo pareggio.

CASTEL VOLTURNO CALCIO: Del Prete, Piccolo (63′ Menna), Zucconi (46′ Panico), Clemente, Paradiso (88′ Dequiuec), Boiano (70′ Calvino), Percuoco, Tomolillo, Zulli (33′ Patricelli), Iasevoli, Giaquinto. A disposizione: Scolavino, Terracciano, Boussaada, Parisi. All. Iervolino.

PUTEOLANA 1902: Napolitano, Giuliani (57′ Trotta), Battaglia, Riccio, Palladino (79′ Pullo), Acampora (70′ Cavaliere), Capuano, Mirante, Onda, Ferrara (67′ Avolio), Rodriguez (82′ Capasso). A disposizione: Cabriglia, Gargiulo, Grieco, De Rosa. All. Correale.

MARCATORI: 62′ Iasevoli (C), 82′ Rodriguez (P).

ARBITRO: Nicola Mascelloni di Grosseto. Assistenti: Lorenzo Martello e Roberto Romano (Torre del Greco).

NOTE: Ammonito Zucconi (C). Corner: 9-4. Recupero: 2′ 1°T, 3′ 2°T.