POZZUOLI/ «Che guardi a fare?» 16enne picchiato in piazza finisce all’ospedale

POZZUOLI – «Che guardi a fare?» È stata questa la domanda che ieri sera ha scatenato le violenze in piazza della Repubblica, teatro di una violenta lite tra due giovanissimi. Ad avere la peggio è stato un 16enne di Pozzuoli, finito al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” con diverse escoriazioni ritenute guaribili con una prognosi di sette giorni. Poco prima, davanti a un gruppo di minori che affollava il centro storico, il 16enne è venuto alle mani con un 15enne, anch’egli di Pozzuoli. Il motivo che ha scatenato le violenze è stato “uno sguardo di troppo” che avrebbe dato fastidio a uno dei due. Nel tentativo di dividere i due, nella ressa sono state coinvolte anche altre persone. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito in ospedale. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli. Al vaglio ci sono le telecamere dei sistemi di videosorveglianza installate in zona e le testimonianze delle persone presenti.