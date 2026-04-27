POZZUOLI/ Controlli anti droga a Toiano: cocaina trovata in una cassetta della posta

POZZUOLI – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno denunciato un 26enne e un 35enne che sono stati trovati in possesso di due coltelli. Denunciato anche 30enne per guida senza patente con recidiva nel biennio. Durante controlli anti droga, inoltre, in una casetta pubblicitaria di un portone a via Cicerone, nel rione Toiano, sono state trovate 9 dosi di cocaina pronte alla vendita che qualcuno aveva verosimilmente nascosto per eludere i controlli. Segnalati anche 4 assuntori di droga. Controlli serrati anche al rispetto del codice della strada. Sui 70 veicoli controllati sono ben 45 gli autisti sanzionati, 15 i documenti ritirati e 10 i veicoli sequestrati.