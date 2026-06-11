Ambiente, gli studenti del Virgilio di Pozzuoli alla pulizia degli arenili

POZZUOLI – Venerdì 5 giugno, gli alunni delle classi 3B, 2H e 2Q hanno partecipato all’evento “Pulisci spiagge e pulisci i fondali” organizzato dal Comune di Pozzuoli, dalla Lega Navale e dalla Federazione Italiana Pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS) in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. I ragazzi sono stati sensibilizzati alle problematiche connesse all’inquinamento dei nostri mari attraverso incontri con associazioni di volontariato che lottano contro l’inquinamento (Plastica free) e le Federazioni italiane Sport Marini che tutelano la salute del mare. Muniti di guanti e sacchetti hanno raccolto rifiuti sulla spiaggia del Lungomare Pertini.