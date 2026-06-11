POZZUOLI/ Scuola chiusa per anidride carbonica, parte la raccolta firme «Riaprire il Petronio»

POZZUOLI – «Siamo un gruppo di cittadini, genitori e membri della comunità educante di Pozzuoli, profondamente preoccupati per il futuro dei nostri giovani. Ci rivolgiamo alle autorità per affrontare una questione critica che tocca da vicino il territorio: la chiusura prolungata del plesso di via San Gennaro Agnano dell’IPSEOA “L. Petronio”, disposta a causa di anomalie nei livelli di anidride carbonica (CO2). La struttura, un pilastro fondamentale per l’istruzione dei nostri giovani, è stata chiusa per motivi di sicurezza, ma la mancanza di azioni concrete e tempestive per risolvere la situazione causa preoccupazioni crescenti tra genitori, studenti e personale educativo.» Inizia così l’appello di docenti e genitori degli alunni del Petronio di Pozzuoli, che hanno avviato una raccolta di firme per chiederne la riapertura «È indispensabile – scrivono – che il Prefetto di Napoli, il Dott. Michele di Bari, e il Sindaco del Comune di Pozzuoli prendano immediati provvedimenti per autorizzare i lavori edili necessari alla messa in sicurezza della scuola. La salute dei nostri ragazzi e il loro diritto all’istruzione sono in bilico, e non possiamo più permettere ulteriori ritardi che compromettono il loro futuro. Le emissioni di CO2 sono un problema serio, non solo per la nostra scuola, ma per tutto il nostro ambiente.»

L’APPELLO – «Chiediamo – fanno sapere gli organizzatori – che venga attuato un piano di intervento urgente che non solo preveda la riapertura della scuola, ma garantisca anche condizioni sicure e sostenibili per tutti coloro che frequentano e lavorano presso l’IPSEOA “L. Petronio”. Zelare per la sicurezza ambientale all’interno dei luoghi di apprendimento dovrebbe essere una priorità, e l’inerzia non è più un’opzione. Esigiamo chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità con cui verranno effettuati i lavori necessari. Informare la comunità locale e coinvolgere esperti del settore potrebbe favorire un processo più trasparente ed efficace. Gli studenti hanno bisogno di tornare ai loro studi e gli insegnanti di poter svolgere il loro lavoro in un ambiente sicuro e stimolante. Vi invitiamo a firmare questa petizione per esortare le autorità a prendere immediata azione nella riapertura dell’edificio scolastico con le adeguate misure di sicurezza. L’educazione dei nostri giovani e la salvaguardia del nostro ambiente non possono aspettare. La vostra firma può fare la differenza e assicurare un futuro migliore per la nostra comunità. Firmate, per favore, questa petizione affinché il cambiamento avvenga ora.»