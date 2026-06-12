Registra di nascostro collegio dei docenti, scoperto colpisce con un pugno la dirigente

PROCIDA – Deve rispondere di “lesioni a dirigente scolastico e installazione abusiva di apparecchiature o mezzi idonei ad intercettare comunicazioni” il 47enne di Afragola arrestato dai carabinieri della stazione di Procida.

L’uomo – assistente tecnico di laboratorio in servizio presso l’istituto tecnico nautico “Caracciolo” di Procida – nel pomeriggio di ieri ha aggredito la dirigente scolastica dell’istituto e due agenti della locale polizia locale. Il 47enne, non presente durante la riunione, avrebbe lasciato il proprio smartphone all’interno dell’aula durante il collegio dei docenti registrando le conversazioni.

L’AGGRESSIONE – L’uomo, vistosi scoperto, nel tentativo di recuperare il cellulare ha prima aggredito i due agenti della polizia municipale intervenuti e poi ha colpito con un pugno al volto la dirigente, rimasta a terra. I carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno bloccato e arrestato il 47enne. Il 118 sul posto ha trasferito la dottoressa in ospedale. Per la vittima 10 giorni di prognosi, per i due agenti 3 giorni ciascuno. L’intera vicenda è stata filmata da altro personale scolastico presente. I video sono stati acquisiti.