POZZUOLI/ «Camion di rifiuti tra le case, puzza e immondizia a terra: Rione Toiano invivibile»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Al cortese Signor Sindaco Manzoni, vogliamo far luce alla situazione di degrado nel nostro rione, oramai esasperato dma causa dei rifiuti. La presenza costante di cumuli non raccolta il posizionamento dei camion della spazzatura a ridosso delle abitazioni hanno trasformato il quartiere in una discarica aperta. Questa situazione rischia di alimentare una grave emergenza igienico sanitario, le strade sono letteralmente invase da topi, blatte e stormi di gabbiani che vanno sui rifiuti rendendo l aria irrespirabile. Chiediamo un intervento immediato nel nostro rione con la rimozione urgente della spazzatura e con lo spostamento dei camion lontano dalle case oltre a una massiccia disinfestazione». (Michela L.)