POZZUOLI/ Lite tra ragazzini ad Arco Felice, intervengono i carabinieri

POZZUOLI – Il trambusto e la fuga di uno dei protagonisti in un bar della zona avevano fatto temere a chissà cosa. Fortunatamente, però, quanto è avvenuto ieri sera ad Arco Felice è da archiviare come una “lite tra ragazzini”. Episodio ovviamente da condannare, ma che non ha lasciato strascichi particolari. come testimoniano i referti dei medici: tre giorni e zero giorni di prognosi per i due minori che si sono fatti accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Sull’episodio indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e della stazione di Monte di Procida intervenuti prontamente sul posto.

LA LITE – Secondo quanto ricostruito la lite sarebbe iniziata all’interno del parcheggio dell’istituto “Vittorio Emanuele” di Arco Felice dove un gruppo di tre-quattro ragazzini avrebbe preso di minore un coetaneo, residente a Monte di Procida. Quest’ultimo, per difendersi, avrebbe preso un pezzo di legno appuntito colpendo uno dei rivali prima di scappare all’interno del bar. I due refertati saranno deferiti all’autorità giudiziaria, mentre indagini sono in corso per risalire all’identità degli altri partecipanti alla lite.