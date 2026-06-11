Marco e Ivan, i due nuovi presbiteri della Diocesi di Pozzuoli

POZZUOLI – Questa sera, alle ore 19 nella chiesa concattedrale San Paolo a Monterusciello in Pozzuoli, Marco Etiope e Ivan Tomasino, saranno ordinati presbiteri. E’ quanto fa sapere la Diocesi di Pozzuoli che invita i fedeli a partecipare alla cerimonia “Questo è veramente motivo di grande gioia e di profonda gratitudine verso il Signore per il dono della loro chiamata al ministero ordinato, ma anche di incoraggiamento e sostegno verso Ivan e Marco per aver accolto con slancio e generosità l’invito del Signore a seguirlo ovunque egli vada. Invito tutti ad accompagnarli con la preghiera e con l’affetto fraterno in questa tappa così essenziale della loro vita e, per chi può, a essere presente alla celebrazione per fare festa insieme per questo dono così grande.”