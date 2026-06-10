Musica, gusto e tradizioni: a Quarto giugno ricco di eventi

QUARTO – «Presentato il calendario degli eventi di giugno a Quarto. Un mese ricco di appuntamenti che porteranno nelle nostre piazze musica, spettacoli, tradizioni, gusto e tanto divertimento. Un grazie al vicesindaco Annarita Ottaviano e al presidente della Commissione Eventi Crescenzo Carputo per il lavoro svolto insieme alle associazioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione. Quarto vive una fase di grande fermento. Oltre agli eventi, nelle prossime settimane inaugureremo la Casa della Cultura in Piazza Santa Maria e il Polo della Cultura nell’area dell’ex cementificio di Via Marmolito.» E’ quanto ha fatto sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino a margine della presentazione.