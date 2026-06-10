Discarica in mare, rimozione straordinaria di rifiuti a Bacoli

BACOLI – Una discarica di blocchi in cemento armato, barche, pneumatici e funi è stata rinvenuta sul fondale del parco archeologico sommerso, tra la Tomba di Agrippina e la Villa sommersa di Ortensio Ortalo. Quintali di rifiuti di ogni genere che attraverso apposite imbarcazioni nei giorni scorsi sono stati rimossi. “È impressionante la quantità di rifiuti che stiamo trovando in un angolo di paradiso vissuto ogni estate da migliaia di persone. -ha fatto sapere il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – Ed è scandaloso che sia stata consentita questa discarica. Stiamo da una settimana all’opera: c’era di tutto. Siamo su spiagge libere e bellissime. Siamo alla Marina Grande di Bacoli. Proteggerle è nostro dovere.”