Festa della Musica 2026: Monte di Procida canta la propria identità tra cultura, mare e comunità

MONTE DI PROCIDA – Il prossimo 21 giugno Monte di Procida si unirà alle celebrazioni internazionali della Festa della Musica 2026, una manifestazione che da oltre quarant’anni trasforma piazze, strade e luoghi simbolici in palcoscenici aperti alla creatività e alla condivisione. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare. Da un lato celebra il decennale del progetto Factotum, realtà che negli anni ha saputo promuovere cultura, partecipazione e inclusione sul territorio; dall’altro valorizza una delle cornici più suggestive dei Campi Flegrei: Acquamorta, luogo in cui il mare incontra la storia e dove la musica diventa linguaggio universale capace di unire generazioni diverse. Protagonista della serata sarà Dada’, artista dalla straordinaria sensibilità interpretativa, che si esibirà in concerto alle ore 21.00. La sua presenza rappresenta un’occasione preziosa per offrire al pubblico un’esperienza culturale di qualità, capace di coniugare ricerca artistica, emozione e partecipazione collettiva.

L’EVENTO – La Festa della Musica non è soltanto un evento musicale. È un momento di incontro che richiama il valore della cultura come strumento di crescita civile. In un’epoca in cui spesso prevalgono individualismo e frammentazione sociale, iniziative come questa ricordano l’importanza dello stare insieme, del condividere spazi pubblici e del riconoscersi come comunità. Monte di Procida conferma così la propria vocazione culturale e la capacità di inserirsi in una rete nazionale ed europea di eventi che promuovono la musica come bene comune. Un percorso che contribuisce anche alla valorizzazione turistica del territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze paesaggistiche, storiche e umane dei Campi Flegrei. La cultura, quando riesce a coinvolgere cittadini, istituzioni, associazioni e artisti, diventa un motore di sviluppo autentico. Non produce soltanto spettacoli, ma genera relazioni, senso di appartenenza e nuove opportunità per il territorio. Il 21 giugno, dunque, Acquamorta non sarà soltanto il luogo di un concerto. Sarà il simbolo di una comunità che sceglie di raccontarsi attraverso la musica, trasformando una serata d’estate in un’esperienza di partecipazione e bellezza condivisa.

“La musica è il linguaggio universale dell’umanità. Dove ci sono note che uniscono, nascono comunità che crescon

A cura dell’Avv. Lelio Mancino